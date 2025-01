Veel scholen kiezen voor andere doorstroomtoets

Binnenland

Veel basisscholen kiezen ervoor hun achtstegroepers dit jaar een andere doorstroomtoets te laten maken dan de kinderen in groep acht vorig jaar. De schoolbestuurders hebben een andere aanbieder geselecteerd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt na een bericht in de Volkskrant dat de verschuiving groter is dan anders, maar de organisatie heeft daar geen verklaring voor.