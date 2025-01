Mogelijk drukke avondspits door onstuimig weer

Binnenland

Het onstuimige weer dat maandagmiddag over ons land trekt, kan voor flinke drukte op de weg zorgen. Bovendien is het de eerste dag na de kerstvakantie, wat betekent dat veel mensen weer naar kantoor gaan en er dus meer verkeer op de weg is dan de afgelopen weken. Volgens Weeronline lijkt het precies tijdens de avondspits op veel plekken te gaan regenen, met daarbij harde wind en kans op zware windstoten.