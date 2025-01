Vertrouwen producenten iets minder negatief ondanks krimp

De graadmeter die het producentenvertrouwen meet, kwam voor december uit op min 1,6, tegen min 1,8 in november. Het vertrouwen bleef daarmee wel onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) opgetekend.

Het CBS zegt dat in de meeste branches van de industrie het vertrouwen negatief was. Bij de belangrijkste branches verbeterde alleen het vertrouwen van de metaalindustrie en voedings- en genotmiddelenindustrie. Fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het meest positief, maar wel minder dan een maand eerder.

De Nederlandse industriële productie loopt al geruime tijd terug. Volgens de meest recente cijfers hierover uit oktober werd er 2,5 procent minder geproduceerd in vergelijking met een jaar eerder. Ook in de voorgaande vijftien maanden kromp de productie op jaarbasis door lagere orders en een zwakkere bedrijvigheid. De krimp in oktober was wel iets kleiner dan in september.