In het hele land was zondagochtend code geel van kracht om gladheid door sneeuwval. Het KNMI meldt dat het, met uitzondering van het zuidwesten en zuiden, door sneeuw op veel plaatsen glad is. Vooral in het oosten is plaatselijk ook kortdurend ijsregen of ijzel mogelijk. De komende uren gaat de sneeuw over in regen en de gladheid verdwijnt dan weer.

Sinds 1 oktober 2024 is er meer dan 28 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland door RWS, en de strooiwagens legden ruim 381.000 kilometer af.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelwegen. Gemeenten en provincies voorzien de hoofdpaden en doorgaande wegen van een laagje zout.