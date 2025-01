Nog meer meldingen lekgeprikte autobanden in Breda

Binnenland

De politie in Breda heeft zondag nog eens twee meldingen binnengekregen van lekgeprikte autobanden, laat een woordvoerder weten. In totaal zijn er de afgelopen drie nachten bij ruim twintig auto’s in het centrum van de stad de banden lekgeprikt. Bij sommige auto’s gaat het zelfs om alle vier de banden.