Vier verdachten rond politie-inval Rotterdam zitten nog vast

Binnenland

De drie verdachten die zijn aangehouden tijdens de fatale politie-inval in de Rotterdamse wijk Kralingen in de nacht van vrijdag op zaterdag, zitten nog vast. Ook de verdachte die vrijdagavond in Hoofddorp is aangehouden in verband met hetzelfde onderzoek zit nog vast. Het is nog niet duidelijk wanneer de vier worden voorgeleid.