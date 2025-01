Beleggers in nieuwe beursweek scherp op nieuws van techbeurs CES

Op de CES kunnen techbedrijven nieuwe innovaties aankondigen, die interessant kunnen zijn voor investeerders. Kunstmatige intelligentie (AI) zal waarschijnlijk een belangrijk thema zijn op de beurs, samen met zelfrijdende voertuigen variërend van tractoren en boten tot grasmaaiers en golfkarretjes. „Iedereen zal het over AI hebben”, heeft een analist van de firma Creative Strategies gezegd tegen het Franse persbureau AFP. „Van koelkasten tot ovens en alles daartussenin, iedereen zal AI noemen, of het nu aanwezig is of niet.”

De beurs begint eigenlijk pas dinsdag maar voorafgaand zijn al verschillende presentaties voor media. Op het programma staat onder meer een toespraak van Jensen Huang. Hij is de topman van AI-chipmaker Nvidia en zal naar verwachting nieuwe innovaties bij de beurslieveling onder de aandacht brengen. Concurrenten in de chipindustrie zoals Intel, AMD en Qualcomm zullen naar verwachting ook met nieuws komen.

De CES wordt net als voorgaande jaren waarschijnlijk ook een beetje een autoshow, waarbij autofabrikanten en toeleveranciers hun zelfrijdende en geautomatiseerde veiligheidstechnologieën zullen tonen. Verder is de beurs een podium voor allerlei futuristische gadgets voor mensen thuis, van een kruidendispenser die de smaak van de kok ‘leert’ en robotstofzuigers tot steeds ‘slimmere’ grote huishoudelijke apparaten.

Niet overal is overigens sprake van een volledige handelsweek. Op donderdag blijft de beurs op Wall Street dicht vanwege de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter. Op de beursvloeren wordt verder onder meer uitgekeken naar de nieuwe inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. Aan het einde van de week komt ook het Amerikaanse banenrapport over december. Er komen nog amper bedrijfsresultaten naar buiten. Het drukke cijferseizoen begint later deze maand pas.

De koers van de euro zal komende dagen ook in de gaten worden gehouden. Deze was afgelopen week gedaald naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in meer dan twee jaar. Veel valutadeskundigen voorspellen dat de euro dit jaar naar pariteit met de dollar zal zakken of zelfs daaronder. Pariteit betekent dat de valuta’s exact dezelfde waarde hebben.