Enkele treinen rijden weer van en naar Schiphol

Binnenland

Er rijden aan het begin van de avond weer enkele treinen van en naar Schiphol nadat de bovenleiding daar zondagmiddag stuk was gegaan. De sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp, die via Schiphol gaat, kan weer mondjesmaat rijden, meldt de NS. Eerder reed er helemaal niets van, naar en via de luchthaven.