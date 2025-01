Vliegtuigje in Australië stort in zee, twee doden

Het toestel vertrok zaterdag rond 15.30 uur (plaatselijke tijd) vanaf een privévliegveld in Coffs Harbour. Hulpdiensten werden een half uur later gealarmeerd nadat getuigen het in zee zagen storten. Een van de slachtoffers werd dezelfde dag nog uit het vliegtuig gehaald, een tweede lichaam werd zondag geborgen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.