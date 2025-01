iPhone-maker Foxconn doet goede zaken met AI-servers

In het voorbije kwartaal ging een omzet van omgerekend bijna 63 miljard euro in de boeken. Dat kwam neer op een groei van 15 procent, wat de verwachtingen van analisten overtrof. Het bedrijf gaf in een cijferupdate op zondag ook aan dat het voor het eerste kwartaal van dit jaar een aanzienlijke omzetgroei voorziet.

Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, is een van ’s werelds grootste elektronicafabrikanten en maakt apparaten voor grote technologiebedrijven. Naast het maken van elektronica voor derde partijen wil het bedrijf ook uitbreiden met onder meer servers.

Foxconn verwacht dat de omzet van zijn cloudbusiness, die ook AI-servers maakt, in 2025 gelijk zal zijn aan de verkoop van zijn iPhone-productieafdeling. Dat is een grote ontwikkeling, want Apple was voorheen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de jaaromzet van het Taiwanese bedrijf.

Net als andere fabrikanten van AI-hardware heeft Foxconn geprofiteerd van de enorme uitgaven aan servers voor datacenters door de grootste Amerikaanse techbedrijven zoals Alphabet en Microsoft. Maar volgens sommige kenners is het nog wachten op een overtuigende toepassing voor AI. Daardoor zijn investeerders ook nerveus. Ze zijn bang dat de enorme groei van alles wat met AI te maken heeft op een gegeven moment weer inzakt.

Foxconn wil ook doorbreken in de markt voor elektrische voertuigen. Daar is in de resultaten van het bedrijf nog weinig van te merken, maar de onderneming benaderde wel al Renault voor een samenwerking met Nissan. Renault is al jaren de belangrijkste partner en aandeelhouder van die Japanse autofabrikant. Voorlopig staat deze poging van Foxconn evenwel in de wacht terwijl Nissan en Honda onderhandelen over een fusie, meldde financieel persbureau Bloomberg eerder.