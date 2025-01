Media: Italiaanse premier Meloni bezoekt Trump

Buitenland

De Italiaanse premier Giorgia Meloni is naar de Verenigde Staten gevlogen voor een ontmoeting met aanstaand president Donald Trump, melden Italiaanse media op basis van bronnen. Ook persbureau Bloomberg zegt via ingewijden daarvan op de hoogte te zijn. De minister-president wordt zaterdagavond laat (plaatselijke tijd) verwacht op Trumps resort Mar-a-Lago in Florida.