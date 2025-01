De vrachtwagen raakte rond 06.00 uur een auto. De wagen kantelde en de bieten kwamen op de andere rijbaan terecht. Ook raakte de vangrail beschadigd en lekte er diesel. Rijkswaterstaat heeft de bieten inmiddels overgeladen in een andere vrachtwagen en de weg schoongemaakt.

Richting Dordrecht is de weg nog wel dicht. Omrijden kan via Etten-Leur en Breda over de A58 en A16. De verwachting is dat de weg om 16.00 uur weer helemaal open kan.