Politie werd beschoten tijdens fatale inval in woning Rotterdam

Bij de inval in de woning aan de Speelmanstraat kwam een man van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven. Een 27-jarige vrouw uit Rotterdam raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Een man van 29 zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte ook gewond. Hij zit inmiddels vast. In het huis was ook een 52-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij is aangehouden. Een agent werd ook geraakt, maar bleef ongedeerd.

De inval gebeurde in het kader van een onderzoek naar een man die maandag dood werd aangetroffen in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam. De 33-jarige man uit Amsterdam bleek te zijn doodgeschoten. De politie verdenkt de overleden man en de gewonde 29-jarige man van betrokkenheid bij dat incident.

Vrijdagavond werd ook nog een 20-jarige man in Hoofddorp opgepakt, die mogelijk iets met de zaak te maken heeft.