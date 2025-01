‘Militair’ machtsvertoon in rouwstoet ex-legerleider Bouterse

De tientallen toeterende auto’s in de optocht rijden langzamer dan de bedoeling was, omdat veel mensen onderweg een blik willen werpen op het gezicht van de opgebaarde Bouterse. De stoet wordt begeleid door politie en leden van de veiligheidsdienst van de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse.

De ceremonie in het partijcentrum begint later dan gepland. Er zullen toespraken zijn en aanhangers van de NDP kunnen afscheid nemen van de gestorven erevoorzitter, die op 79-jarige leeftijd overleed op een onbekende locatie. Bouterse verdween in januari 2023 van de radar om te ontkomen aan de twintig jaar gevangenisstraf die hem was opgelegd. Ook zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel was onvindbaar.

Drie medeveroordeelden van de ex-legerleider - Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en Benny Brondenstein - zitten wel hun straffen uit. Zij hebben zaterdagochtend afscheid genomen van Bouterse in het mortuarium, meldt de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws. Het is onduidelijk of en waarom het Openbaar Ministerie daar toestemming voor heeft gegeven.