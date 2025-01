Luchthaven Damascus dinsdag open voor internationale vluchten

Het verkeer was eerder al beperkt door westerse sancties en door conflicten van Assads regering met andere staten in de regio. Qatar Airways heeft aangekondigd dinsdag weer met vluchten, drie keer per week, van en naar Damascus te beginnen. De luchtvaartmaatschappij stopte met vliegen op Damascus na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011. Qatar is na Turkije het tweede land dat zijn ambassade in Damascus heeft heropend.