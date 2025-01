Man uit Geldrop overlijdt na mogelijke psychose

Binnenland

Een 38-jarige man uit Geldrop is vrijdagavond overleden nadat hij onwel was geraakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Rijksrecherche doet onderzoek naar zijn dood. De politie kreeg kort na 21.00 uur een melding dat een man in zijn huis aan de Wilgenhof vernielingen zou hebben aangericht. Agenten zagen buiten het huis een man die mogelijk in een psychose verkeerde, en probeerden hem onder controle te krijgen.