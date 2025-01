Man die in Groningen werd beschoten door politie is man van 34

Het incident was rond 17.00 uur op een boot aan de Gideonweg in de Oosterpoortwijk. De verdachte raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het schieten door de politie. Zo’n onderzoek wordt altijd gedaan als de politie heeft geschoten en als daarbij iemand letsel oploopt of om het leven komt.