Agenten kregen rond 07.30 uur een melding dat de man zijn woning aan de Alentelaan in het westen van de stad „kort en klein” aan het slaan was. Een uur later werd hij aangetroffen op de Ruttensingel en daar opgepakt. Onderweg had de Maastrichtenaar volgens de politie een spoor van vernielingen aangericht.

Omdat agenten rond de woning een sterke gaslucht roken, werden omliggende huizen ontruimd. Bewoners konden rond 09.30 uur weer terug naar huis.