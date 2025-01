Grote brand in bedrijfspand Hoogvliet onder controle

Binnenland

De grote brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag uitbrak in een bedrijfspand aan de Schrijnwerkerstraat in Hoogvliet is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. Om alle warmte uit het pand te krijgen, worden daarnaast sloopwerkzaamheden verricht.