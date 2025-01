DNB opent maandag vernieuwd hoofdkantoor in Amsterdam

De renovatie van het hoofdkantoor aan het Amsterdamse Frederiksplein is binnen de beoogde tijd en binnen het budget van 320 miljoen euro afgerond, meldt de centrale bank. Dat is inclusief de herinrichting van het openbare gebied direct rondom het gebouw, de huur en verbouwing van het tijdelijke hoofdkantoor aan de Spaklerweg en de verhuizing daarheen en weer terug. Dat is onder meer gelukt door het meubilair uit het oude pand mee te nemen. Hiervoor moesten de ruim 2300 werknemers de hele maand december thuiswerken, maar het resulteerde in een flinke besparing.

De renovatie was hard nodig, want het gebouw was ruim vijftig jaar oud, voldeed niet meer aan duurzaamheidseisen en was „technisch op”. Vanwege grotere veiligheidsrisico’s werden goud en geld verplaatst naar Zeist. Door de verplaatsing van het bankbiljettenbedrijf en de ruim 200 ton goud kunnen de begane grond en de kelder van het gebouw worden opengesteld voor bezoekers.

In en rond de voormalige goudkluis kunnen mensen straks tentoonstellingen bezoeken en leren over wat DNB doet. DNB hoopt daarmee beter te kunnen laten zien waar de centrale bank voor staat. „Als DNB staan wij midden in de samenleving en daarom is het ook belangrijk dat wij open en toegankelijk zijn”, zegt DNB-president Klaas Knot.

Bij het begin van de renovatie in 2020 was het plan dat de werknemers eind 2024 weer terug zouden kunnen naar het oorspronkelijke hoofdkantoor. Even leek het erop dat het gebouw een jaar eerder gebruikt kon worden, omdat verwacht werd dat de renovatie efficiënter kon verlopen door het bankbiljettenbedrijf en het goud tijdelijk naar Haarlem te verhuizen. Maar er moest meer asbest worden verwijderd dan eerder werd ingeschat, wat leidde tot een vertraging van een jaar.

Sinds de oprichting in 1814 is DNB gehuisvest in de Amsterdamse binnenstad, al zat de centrale bank eerst op een andere plek. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg DNB de locatie aan het Frederiksplein voor een nieuw hoofdkantoor.