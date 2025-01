Trump eist ‘onmiddellijke seponering’ in zaak zwijggeld

Buitenland

MAR-A-LAGO/NEW YORK (ANP) - Aanstaand president Donald Trump is het niet eens met de beslissing van rechter Juan Merchan om volgende week uitspraak te doen in de zwijggeldzaak. „Deze uitspraak volgt op een heksenjacht”, meldt Trumps woordvoerder Steven Cheung in een verklaring. „Dit gaat in tegen het oordeel van het hooggerechtshof over immuniteit en andere jarenlange jurisprudentie”, schrijft hij verder.