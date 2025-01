VS domineren lijst grootste beursbedrijven, ASML op plek 33

De top 3 wordt afgemaakt door AI-chipbedrijf Nvidia en techconcern Microsoft, met beurswaardes van respectievelijk 3,28 biljoen dollar en 3,13 biljoen dollar op 31 december. De top 10 bestaat uit negen Amerikaanse ondernemingen, zoals Google-moederbedrijf Alphabet, webshopconcern Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco is met een zesde plaats het enige bedrijf in dat rijtje dat niet uit de VS afkomstig is.

Het waardevolste Europese bedrijf is terug te vinden op plek 24. Dat is de Deense farmaceut Novo Nordisk, die flink heeft geprofiteerd van grote vraag naar zijn afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy. Het tweede Europese bedrijf op de lijst staat op plek 28 en is LVMH, het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co.