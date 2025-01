Technische storing zorgt voor problemen op Duitse luchthavens

Buitenland

Veel Duitse vliegvelden hebben last van een technische storing. Volgens de regionale omroep WDR hebben onder meer de luchthavens van Keulen, Düsseldorf en Dortmund last van lange rijen, omdat aankomende passagiers niet door de poortjes kunnen. De krant Bild meldt dat het probleem komt door een storing bij de computersystemen van de politie en hebben vliegvelden in het hele land er last van.