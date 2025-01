Apple schikt rechtszaak over ‘afluisterende’ Siri voor 95 miljoen

Economie

Apple schikt in de Verenigde Staten een rechtszaak over zijn digitale assistent Siri voor 95 miljoen dollar. Het Amerikaanse techconcern werd ervan beschuldigd via Siri mee te luisteren met privégesprekken van gebruikers. Met de schikking komt een einde aan jarenlange juridische strijd, al blijft Apple volhouden dat het niets verkeerds heeft gedaan.