US Steel omlaag op Wall Street na blokkade overname

Economie

US Steel ging vrijdag 6 procent omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De koersdaling volgde op het besluit van president Joe Biden om de overname van het Amerikaanse staalconcern door zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel te blokkeren. „Een sterke staalindustrie in binnenlands bezit en beheer is van essentieel belang voor de nationale veiligheid en cruciaal voor veerkrachtige toeleveringsketens”, zei hij vrijdag in een verklaring.