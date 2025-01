Zes maanden cel voor Hagenaar voor gooien vuurwerk naar agenten

Het vuurwerk zou op de Marktweg op slechts enkele meters afstand naar de twee fietsende agenten zijn gegooid. Dat gebeurde rond 23.15 uur. De agenten hebben in een schriftelijke toelichting aan de rechter laten weten dat ze enorm geschrokken waren. Ze raakten niet gewond, maar gaven aan dat het ook heel anders had kunnen aflopen. „Geweld tegen de politie lijkt genormaliseerd, maar het is natuurlijk niet normaal”, aldus een van de agenten.

M. vertelde dat hij het vuurwerk, nitraten, in een nabijgelegen supermarkt had gekocht. Pas later zou hij hebben begrepen dat het geen legaal vuurwerk was.

De uitspraak van de rechter is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie gaf aan dat hij „normaal” gesproken twaalf weken cel voor dit soort feiten zou eisen, namelijk de poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. „Maar dit is geen normale omstandigheid.” Hij vindt een zware eis daarom passend.

De man, met verder een blanco strafblad, stond terecht tijdens een supersnelrechtzitting. Hierbij staan verdachten al binnen enkele dagen voor de rechter. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Ze kon direct na de zitting nog niet aangeven of ze in hoger beroep gaan.