Aanvankelijk zijn er vijf ambulances beschikbaar in Gurugram, een stad ten zuidwesten van de hoofdstad New Delhi. Die ambulances zijn sinds donderdag in gebruik. Blinkit wil in de komende twee jaar uitbreiden naar alle grote steden in India.

Het idee lijkt ludiek, maar zal waarschijnlijk op waardering kunnen rekenen in India. Het zorgsysteem is ondergefinancierd en kampt met personeelstekorten. Uit een studie van het All India Institute of Medical Science kwam in 2020 naar voren dat 88 procent van de ziekenhuizen op districtsniveau over ambulances beschikte. Getrainde paramedici waren echter slechts in 3 procent van de gevallen aanwezig.

„We zetten onze eerste stap in het oplossen van het probleem van snelle en betrouwbare ambulancediensten in onze steden”, stelde topman Albinder Dhindsa in een bericht op socialmediaplatform X. Het maken van winst is daarbij volgens hem niet aan de orde. „We zullen deze dienst tegen een betaalbare prijs voor klanten aanbieden en investeren in het echt oplossen van dit cruciale probleem op de lange termijn.”