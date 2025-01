Verdenking Rotterdamse schietpartijen drie keer moord of doodslag

Binnenland

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 24-jarige man die donderdagavond is opgepakt in een woning in de Rotterdamse wijk IJsselmonde van drie keer moord of doodslag en verboden vuurwapenbezit. De man zou op 21 en 28 december en donderdagmorgen in de wijk mannen hebben neergeschoten, die vervolgens bezweken aan hun verwondingen. De slachtoffers waren respectievelijk 63, 58 en 81 jaar.