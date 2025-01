Wijkbewoners kunnen naar twee punten als ze vragen of zorgen hebben. Het gaat om steunpunten op het Herenwaardplein en in winkelcentrum Beverwaard. „Wij gaan daar ook naartoe, is de bedoeling”, zegt Schouten.

Of er ook een grote bijeenkomst komt voor buurtbewoners, is nog niet duidelijk. „Wij kijken daar of er nog behoefte is aan meer”, zegt de burgemeester. „Dat kan in de vorm van een bijeenkomst zijn, of anderszins. Dat willen we even laten afhangen van de behoefte van de wijk.”