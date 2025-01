De politie kan nog niet bevestigen dat gladheid de oorzaak was van het ongeval. „Maar dat onderzoeken we natuurlijk wel.”

Rijkswaterstaat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in het hele land gestrooid omdat hier en daar wegen glad waren door opvriezing. De ANWB zag op de doorgaande wegen weinig problemen in de ochtendspits. De politie Oost-Brabant meldt in haar regio veel incidenten vanwege de gladheid en waarschuwt ook fietsers en wandelaars voorzichtig te doen. Ook in de Noordoostpolder hadden verkeersdeelnemers last van gladheid, meldt Omroep Flevoland.