Sneeuw in heel Nederland verwacht op zondagochtend

Zaterdag is het overwegend droog met temperaturen tussen 2 en 4 graden. Toch trekken enkele buien over het land met kans op hagel en natte sneeuw. In het zuiden neemt de bewolking in de middag en avond toe. In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur verder tot onder het vriespunt.

De nachtelijke sneeuwbuien trekken vanuit het zuiden over ons land. Op de meeste plaatsen gaat de sneeuw in de loop van de ochtend over in regen. Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid. Tijdens de overgang van sneeuw naar regen is er namelijk kans op ijzel.

Aan het begin van de middag regent het in het hele land. De temperatuur stijgt flink naar 5 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. ’s Avonds warmt het nog verder op tot mogelijk 11 graden. Aan zee gaat het harder waaien met windkracht 6 tot 7.

In de nacht van zondag op maandag blijft het zacht met 8 tot 11 graden. Overdag warmt het iets op tot mogelijk 13 graden in het zuidoosten. Volgende week koelt het weer af en is opnieuw kans op winterse buien.