De twee gaan samen in gesprek met de Syrische leider Ahmed al-Sharaa, die aan de macht is sinds de val van het regime van Bashar al-Assad. Frankrijk en Duitsland zijn de eerste westerse landen die hoge vertegenwoordigers naar Syrië sturen sinds de val van Assad.

„Samen staan Frankrijk en Duitsland naast het Syrische volk, in al zijn diversiteit”, schreef Barrot in een bericht op X. Duitsland wil van Syrië een „veilig thuis” maken voor alle inwoners en een „functionerende staat met volledige controle over het grondgebied”, zei Baerbock in een verklaring.

De ministers bezoeken ook de beruchte Saydnaya-gevangenis. Daar werden onder al-Assad duizenden gevangenen vastgehouden. Er werden mensen gemarteld en geëxecuteerd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International omschreef de gevangenis als een „slachthuis voor mensen”.