Later „gingen ze voorbij” die eenheid om de confrontatie aan te gaan met leden van de veiligheidsdienst. Het was onduidelijk of de Presidential Security Service, die Yoon beschermt als het zittende staatshoofd, zou meewerken met het arrestatieteam. Leden van Yoons beveiligingsteam hebben eerder pogingen tot politie-invallen in de presidentiële residentie geblokkeerd.

Yoon verblijft in de residentie sinds een rechtbank eerder deze week het bevel tot aanhouding goedkeurde. Hij beloofde te „vechten” tegen autoriteiten die hem wilden ondervragen over zijn mislukte poging tot een staat van beleg.

Zuid-Koreaanse media hebben gemeld dat CIO-functionarissen Yoon voor verhoor willen brengen naar hun kantoor in Gwacheon, een stad in de buurt van Seoul. Daarna kan hij maximaal 48 uur worden vastgehouden op basis van het bestaande arrestatiebevel. Volgens Yonhap zal Yoon na zijn arrestatie naar verwachting worden vastgehouden in het detentiecentrum van Seoul.

Onderzoekers moeten een nieuw arrestatiebevel aanvragen om hem in hechtenis te houden. De advocaat van Yoon noemt het arrestatiebevel voor de geschorste president „illegaal en ongeldig”. Hij voegde eraan toe dat er „juridische stappen” zullen worden ondernomen. Het zou voor het eerst in de Zuid-Koreaanse geschiedenis zijn dat een zittende president wordt aangehouden.