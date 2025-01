Binnenland

Een 76-jarige vrouw uit Den Dolder is donderdag door een steekincident om het leven gekomen. Voorbijgangers zagen de vrouw kort na 14.30 uur op de Duivenhorst in het Utrechtse dorp op straat liggen en waarschuwden de hulpdiensten, meldt de politie. Ambulancepersoneel constateerde dat ze was neergestoken en aan haar verwondingen overleden.