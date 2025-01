Binnenland

De Rotterdamse politie surveilleert donderdagavond met meerdere wagens in de wijk in Rotterdam-Zuid waar de afgelopen weken meerdere schietincidenten waren. Daar vielen twee doden en werd donderdagochtend op de Bommelerwaard in de wijk IJsselmonde een 81-jarige man ernstig gewond op straat gevonden.