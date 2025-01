De toenemende migratie naar de Canarische Eilanden, gelegen voor de kust van Marokko en de Westelijke Sahara, gaat in tegen de Europese trend. Het aantal illegale grensovergangen aan de buitengrenzen van de EU was in de eerste elf maanden van het afgelopen jaar gedaald met 40 procent, aldus de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Vooral via de Westelijke Balkan en de centrale Middellandse Zee trekken veel minder migranten richting Europa.

Dat heeft volgens waarnemers gedeeltelijk te maken met strengere maatregelen in die gebieden. Daardoor zouden migranten nu andere routes gebruiken, zoals via West-Afrika. Experts noemen dat het ‘waterbedeffect’: een afname op de ene plek leidt tot een stijging ergens anders. Mogelijk verklaart dat deels de toename van het aantal migranten op de Canarische Eilanden.

In 2023 kwamen 39.910 mensen aan op de Canarische Eilanden en dat was toen ook al een record. Doordat meer boten de oversteek naar de eilandengroep maken, gaan ook meer mensen dood op de route. Volgens de Spaanse mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras zijn daar afgelopen jaar meer dan 10.000 mensen omgekomen of vermist geraakt. Dat is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2007 begon met tellen.