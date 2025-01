ABC News bericht dat nu ook in Colorado en drie andere staten onderzoek wordt gedaan. Hoewel nog niet vaststaat wie achter het stuur zat, is volgens een ingewijde wel duidelijk dat de Cybertruck is gehuurd door een man die Matthew Livelsberger heet. Hij lijkt in het leger te hebben gezeten.

Dat geldt ook voor de persoon die met een pick-up een aanslag pleegde in New Orleans. Er wordt nog gekeken of er mogelijk een verband is tussen de gebeurtenissen in de twee steden, die in verschillende staten liggen. De gebruikte voertuigen waren allebei gehuurd via de app Turo.

De Cybertruck ontplofte woensdag buiten een Trump Hotel in de beroemde gokstad. In de auto zou brandbaar materiaal aanwezig zijn geweest. Alleen de bestuurder kwam om het leven. Omstanders raakten lichtgewond.