In Duitsland mogen mensen, net als in Nederland, vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling. Hoewel de nieuwjaarsvieringen in Duitsland grotendeels vreedzaam verliepen, vielen er zeker vijf doden door vuurwerk.

De Berlijnse burgemeester vindt dat de landelijke regering met strengere wetten moet komen voor bijvoorbeeld lichtkogelpistolen. Ook pleit hij voor betere grenscontroles om de instroom van illegaal vuurwerk uit Polen en Tsjechië tegen te gaan.

Wegner is tegen een volledig afsteekverbod voor particulieren. „De overgrote meerderheid van de Berlijners heeft vreedzaam Nieuwjaar gevierd. Waarom zouden we hen en hun families een fijne oudejaarsavond met traditioneel vuurwerk ontzeggen?”, aldus de burgemeester.

In één ziekenhuis in Berlijn liggen donderdag 42 slachtoffers van vuurwerk. Volgens een woordvoerder komen er nog steeds patiënten bij vanuit andere ziekenhuizen. Meerdere gewonden, onder wie kinderen, hebben volgens haar ernstige verwondingen aan hun handen, gezicht en ogen. Een deel heeft tijdelijke of permanente gehoorschade opgelopen.

In Kremmen, ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van Berlijn, viel een dode door een krachtige explosie van een zogeheten Kugelbombe. Het vuurwerk was volgens de politie zo krachtig, dat een speciale vergunning nodig is om het te kopen. Volgens Duitse media was hetzelfde soort vuurwerk vermoedelijk verantwoordelijk voor een zware explosie in de Berlijnse wijk Schöneberg. Door de ontploffing zijn momenteel 36 appartementen onbewoonbaar.

De Berlijnse politie arresteerde tijdens oud en nieuw ongeveer vierhonderd mensen, vergelijkbaar met vorig jaar. Sommige verdachten zouden agenten of anderen met vuurwerk hebben aangevallen, terwijl anderen illegale wapens of vuurwerk bij zich hadden. Ook werden mensen opgepakt op verdenking van geweld of brandstichting.