Euro gedaald tot laagste niveau in meer dan twee jaar

Economie

De euro is donderdag gedaald naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in meer dan twee jaar. Dat gebeurde tegen de achtergrond van zorgen over de Europese economie en het verschil in monetair beleid tussen Europa en de Verenigde Staten. Veel valutadeskundigen voorspellen dat de euro dit jaar naar pariteit met de dollar zal zakken of zelfs daaronder. Dit betekent dat de valuta’s dan exact dezelfde waarde hebben.