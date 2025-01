Jabbar werkte volgens Amerikaanse media sinds 2021 bij financiële dienstverlener Deloitte, dat geschokt heeft gereageerd op berichten dat hij een aanslag zou hebben gepleegd. De man zou woensdag in de stad in Louisiana met een auto zijn ingereden op voetgangers en daarna het vuur hebben geopend. Er vielen vijftien doden en tientallen mensen raakten gewond. In het voertuig bevond zich volgens de FBI een vlag van terreurorganisatie IS.

Tussen 2007 en 2015 zat Jabbar in het leger, bericht The New York Times. Hij zou onder meer zijn uitgezonden naar Afghanistan. NBC News bericht op basis van anonieme bronnen dat onderzoekers kijken of er militaire banden zijn tussen Jabbar en de eveneens overleden bestuurder van een Tesla Cybertruck die ontplofte buiten een hotel in Las Vegas. De identiteit van die persoon is niet bekendgemaakt, maar het zou volgens NBC gaan om iemand met militaire ervaring.