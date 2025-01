Subsidie verduurzamen huis aanvragen kan pas later door storing

Economie

Mensen kunnen donderdagochtend nog geen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun huis of bedrijf. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat het pas rond 12.00 uur mogelijk is om de regeling, de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), weer aan te vragen. Dat kan in de ochtend nog niet door een technisch probleem met het aanvraagsysteem, meldt een woordvoerster.