Economie

De krapte voor huisvesting van bedrijven en consumenten is het grootst in de gemeenten Westland, Lelystad en Utrecht, constateert vastgoedadviseur JLL op basis van eigen onderzoek. Ook in Nijmegen, Alkmaar, Eindhoven, Dijk en Waard, Den Bosch, Tilburg en Rotterdam is de krapte relatief groot.