Cornelis Jan Kraai werd op 17 november 1939 in Hilversum geboren. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1971 hervormd predikant in Nieuw- en St.-Joosland (vanaf 1976 gecombineerd met Ritthem). Daarna stond hij in Drunen-Vlijmen-Engelen (1978) en in Hall en Voorstonden (1990). Na zijn emeritaat in 2004 was hij hulppredikant in Bergeijk (2005-2009) en in Arnhem (2010-2011).