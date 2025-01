Binnenland

De gemeente Uithoorn in Noord-Holland kijkt ontevreden terug op het verloop van de jaarwisseling. Rond de straat Europarei in de plaats was het tijdens de nieuwjaarsnacht heel onrustig. Auto’s vlogen in brand en ook in een school brak brand uit. Mensen gooiden vuurwerk naar de hulpdiensten. Die waren lang bezig om de rust te herstellen.