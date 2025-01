Nieuwjaarsdag op drie na natste sinds begin metingen in 1901

Binnenland

De 15,1 millimeter die woensdag werd gemeten in De Bilt, maakt nieuwjaarsdag 2025 de op drie na natste sinds de start van de metingen van het KNMI in 1901. De meeste regen op de eerste dag van het jaar viel achtereenvolgens in 1943 (19,1 millimeter), gevolgd door 1939 en 2003 met in beide jaren een neerslagsom van 16,9 millimeter, meldt weerbureau Weeronline donderdag. Ter vergelijking: in 2024 begon het nieuwe jaar met 10,3 millimeter in De Bilt.