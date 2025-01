Uitvaart 12-jarige jongen vindt komende week plaats

Binnenland

De uitvaart van de 12-jarige jongen die vorige week dood werd gevonden in een huis in Groningen, vindt deze week plaats. Dat laat zijn familie weten via de stichting Namens de Familie. Daarbij zijn alleen familie, vrienden en genodigden welkom. „De leegte die Gianny-Davey achterlaat, is met geen pen te beschrijven. Zijn verlies is onwerkelijk”, meldt de familie.