Er zouden tientallen schoten zijn gelost. De politie meldt dat zes vrouwen en vier mannen gewond raakten. Geen van de jonge slachtoffers verkeert in levensgevaar, zeggen de autoriteiten. In de club zou voor het incident een privébijeenkomst hebben plaatsgevonden.

Het nieuwe jaar begon in de Verenigde Staten onrustig. In New Orleans vond een aanslag plaats met vijftien doden. In Las Vegas ontplofte een cybertruck voor een Trump Hotel. De bestuurder overleed en meerdere mensen raakten gewond.