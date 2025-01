Buitenland

Een onderzeedrone die vermoedelijk van China afkomstig is, is in de zee rond de Filipijnen geborgen. Dit zei de Filipijnse politie donderdag, die waarschuwde voor „mogelijke gevolgen voor de staatsveiligheid”. Drie vissers vonden de drone op ongeveer 9 kilometer van de kust van San Pascual in de provincie Masbate, aldus een politierapport.