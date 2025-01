De 45-jarige schutter is door de politie geïdentificeerd als Aleksandar Martinovic. Hij probeerde zelfmoord te plegen in de buurt van zijn huis in de stad Cetinje nadat hij door de politie in het nauw was gedreven. Hij stierf aan zijn verwondingen terwijl hij onderweg was naar het ziekenhuis, vertelde Saranovic aan staatsomroep RTCG.

Martinovic was op de vlucht nadat hij het vuur had geopend in een restaurant in Cetinje waar hij vier mensen doodde. Vervolgens ging hij naar drie andere locaties waarbij hij minstens zes mensen onder wie twee kinderen doodde, aldus de politie. Vier andere mensen raakten ernstig gewond.

De politie zei dat Martinovic een geschiedenis van illegaal wapenbezit had. Volgens tv-zender Vijesti TV ging aan de schietpartij een ruzie vooraf. Volgens de politie is er geen verband met de georganiseerde misdaad.