Flinke rookontwikkeling bij brand in gebouw Bergen op Zoom

Binnenland

Aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom woedt woensdagavond sinds iets na 23.00 uur een grote brand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brand woedt in een pand van het bedrijf Toolstation, een groothandel voor bouwmaterialen, aldus Omroep Brabant. De brand in het gebouw was met name in het kantoor en het magazijn, schrijft de veiligheidsregio. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, in verband met uitbreiding van de brand aan de achterzijde van het pand.